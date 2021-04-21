Ferrugem espera evolução da Inter de Limeira na temporada 2021

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem ressaltou a importância de ver a equipe alvinegra crescendo de produção na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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- Estamos buscando manter um ritmo forte para que possamos conquistar nossos objetivos nos próximos jogos. O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para vencer as partidas que tivermos nas próximas semanas - disse.

O atleta falou ainda sobre o desejo de terminar bem o primeiro semestre.