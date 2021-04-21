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futebol

Ferrugem espera evolução da Inter de Limeira na temporada 2021

Volante ressaltou a importância de ver a equipe alvinegra crescendo neste ano...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 18:42
Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem ressaltou a importância de ver a equipe alvinegra crescendo de produção na temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é evoluir em 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Renato Gaúcho, Luxemburgo, Felipão… Veja 30 técnicos brasileiros sem clube
- Estamos buscando manter um ritmo forte para que possamos conquistar nossos objetivos nos próximos jogos. O grupo tem trabalhado muito para evoluir e para vencer as partidas que tivermos nas próximas semanas - disse.
O atleta falou ainda sobre o desejo de terminar bem o primeiro semestre.
- Estou trabalhando muito para terminar esse primeiro semestre jogando em alto nível e podendo ajudar o grupo nos próximos confrontos - concluiu.

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