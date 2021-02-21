Ferrugem destaca motivação para fazer grande estadual na Inter de Limeira

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira

Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa da Inter de Limeira, revelou a motivação para fazer um grande Campeonato Paulista com o clube. Segundo o jogador, a motivação é grande para a competição.

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- Estou trabalhando muito no dia a dia para que esse estadual seja de alto nível para todos. Vou me dedicar ao máximo para que os próximos meses sejam muito bons. Estou muito focado em fazer uma ótima disputa - afirmou.

VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOPara o atleta, a equipe tem tudo para fazer um grande Paulistão também.