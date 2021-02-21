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futebol

Ferrugem destaca motivação para fazer grande estadual na Inter de Limeira

Volante espera grande ano no clube...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 14:46
Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
Após passar por Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, que hoje veste a camisa da Inter de Limeira, revelou a motivação para fazer um grande Campeonato Paulista com o clube. Segundo o jogador, a motivação é grande para a competição.
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- Estou trabalhando muito no dia a dia para que esse estadual seja de alto nível para todos. Vou me dedicar ao máximo para que os próximos meses sejam muito bons. Estou muito focado em fazer uma ótima disputa - afirmou.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE A RETA FINAL DO BRASILEIRÃOPara o atleta, a equipe tem tudo para fazer um grande Paulistão também.
- Nosso grupo é muito bom, competitivo e de alto nível. Temos grandes chances de fazer um ótimo estadual neste ano. Vamos lutar muito para isso - concluiu.

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