Ferrugem celebra temporada no Brasiliense e espera grande ano de 2022 no clube

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, destaque do Brasiliense, falou sobre o ótimo ano que teve com a camisa do clube. Feliz com as partidas que fez, o jogador revelou o trabalho forte que fez ao chegar ao Jacaré.- Tive um segundo semestre muito bom com a camisa do clube e isso é consequência de um trabalho forte que fiz ao longo dos últimos meses. Procurei dar meu máximo dentro e fora de campo para que as coisas saíssem como estava planejando - afirmou o volante.
Para o atleta, o Jacaré tem tudo para fazer um grande 2022.- O próximo ano promete muito para o clube. Vamos procurar fazer uma grande temporada para conquistarmos nossos objetivos na temporada.