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futebol

Ferrugem assina com a Inter de Limeira e espera fazer bom Paulistão

Volante falou sobre sua perspectiva para a disputa do Campeonato Paulista deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 20:27

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 20:27

Crédito: Divulgação/Inter de Limeira
Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem assinou com a Inter de Limeira para os próximos meses. O jogador, que também atuou com a camisa do Cuiabá, falou sobre sua perspectiva para a disputa do Campeonato Paulista deste ano.TABELA> Veja tabela e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Quem vem por aí: veja promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros
- Estou muito feliz por voltar a disputar um Paulistão e muito motivado para fazer um grande trabalho com a camisa da Inter de Limeira neste ano. Vou trabalhar muito para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos durante a disputa - afirmou.
Para o atleta, todos no clube querem fazer uma grande competição.
- O elenco que vem sendo montado é muito bom, competitivo. Vamos procurar fazer uma disputa de muita regularidade para conquistarmos nossas metas ao longo dela. O grupo está muito motivado - concluiu.
A Inter de Limeira enfrenta a Ferroviária na estreia do Paulistão-2021. O jogo, ainda sem horário definido, será em Araraquara.

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