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Ferroviário vence por WO e Iguatu garante vaga no mata-mata; confira o resumo da 14ª rodada do Campeonato Cearense

Com os resultados, Caucaia, Ferroviário, Pacajus e Iguatu avançaram para a fase final; Atlético-CE e Crato estão rebaixados...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 17:19
A tarde deste sábado (19) marcou a 14ª e última rodada da fase inicial do Campeonato Cearense. Com muitas vagas já definidas, restou ao Iguatu garantir o seu passaporte para as quartas de final com o empate contra o Icasa. Enquanto isso, o 2° colocado, Ferroviário, não entrou em campo e venceu por WO. Confira o resumo:
IGUATU 1 X 1 ICASAJogando em casa, o Iguatu apenas empatou com o Icasa com ambos os gols saindo no fim do jogo. Assim, o time fechou a fase inicial em 4° lugar, com 19 pontos e avançou para o mata-mata. Enquanto isso, os visitantes fecharam o torneio em 6°, com 16.
MARACANÃ 1 X 1 CAUCAIAEnfrentando o líder geral da primeira fase, o Maracanã até saiu na frente com gol de Potiguar, mas acabou levando o empate de Éverton. Sendo assim, o Caucaia fechou a etapa inicial do campeonato em 1° lugar, com 30 pontos. Por outro lado, o Maracanã encerrou em 5°, com 17 e sem vaga para o mata-mata.
PACAJUS 1 X 2 ATLÉTICO-CEEnfrentando o já rebaixado Atlético-CE em casa, o Pacajus saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada nos minutos finais. Assim, o time mandante ficou com 20 pontos, encerrando a primeira fase em 3° lugar e com vaga no mata-mata. Em compensação, os visitantes já estavam rebaixados e se despedem do torneio tendo somado 13 pontos, ficando em 9°.
CRATO 0 X 3 FERROVIÁRIOEliminado do campeonato por conta de suspeita de manipulação de resultados, o Crato não entrou em campo e a vitória por WO foi decretada a favor do Ferroviário, que já avançou às semifinais por ter ficado em 2° lugar, com 26 pontos.
Crédito: (Foto:Divulgação/LenilsonSantos/Ferroviário

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