Ferroviária sai na frente duas vezes, mas cede o empate ao São Caetano pelo Paulistão

Em partida remarcada pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária venceu o Santo André por 2 a 1 na Arena Fonte Luminosa. No próximo domingo (2), o Ramalhão recebe o Palmeiras. No dia seguinte, A Locomotiva visita o Mirassol.

Veja a classificação de 2021 com base no aproveitamento dos clubes brasileiros

Durante os 90 minutos, ambas equipes mostraram ímpeto ofensivo e buscaram a vitória a todo momento. A Ferrinha abriu o placar com Zanocelo, que aproveitou rebote de Fernando Henrique. O bandeira havia flagrado impedimento, mas o VAR reverteu a decisão e validou o gol. No final do primeiro tempo, Vitinho deixou tudo igual.

VEJA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO PAULISTÃO 2021Na segunda etapa, A Locomotiva reassumiu a liderança com o artilheiro Bruno Mezenga, mas o Santo André voltou a empatar aos 32, com Bruno Rangel.