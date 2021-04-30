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futebol

Ferroviária sai na frente duas vezes, mas cede o empate ao São Caetano pelo Paulistão

Zanocelo e Bruno Mezenga fizeram os gols da Locomotiva, mas o Ramalhão mostrou poder de reação e buscou o empate, que não ajuda nenhuma das equipes no estadual...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 00:25
Em partida remarcada pela sétima rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária venceu o Santo André por 2 a 1 na Arena Fonte Luminosa. No próximo domingo (2), o Ramalhão recebe o Palmeiras. No dia seguinte, A Locomotiva visita o Mirassol.
Veja a classificação de 2021 com base no aproveitamento dos clubes brasileiros
Durante os 90 minutos, ambas equipes mostraram ímpeto ofensivo e buscaram a vitória a todo momento. A Ferrinha abriu o placar com Zanocelo, que aproveitou rebote de Fernando Henrique. O bandeira havia flagrado impedimento, mas o VAR reverteu a decisão e validou o gol. No final do primeiro tempo, Vitinho deixou tudo igual.
VEJA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO PAULISTÃO 2021Na segunda etapa, A Locomotiva reassumiu a liderança com o artilheiro Bruno Mezenga, mas o Santo André voltou a empatar aos 32, com Bruno Rangel.
O empate não ajuda a Ferroviária, que segue na segunda posição do Grupo B, mas com apenas dois pontos de vantagem para a Ponte Preta. O Ramalhão, apesar do ponto conquistado, também não se beneficiou, pois fica com um ponto de vantagem para o São Bento na luta contra o rebaixamento.

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