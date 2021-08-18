Ferroviária oficializa a contratação do atacante Jefinho, que comemora: 'Não vai faltar empenho'

Crédito: Tiago Pavini/Ferroviária SA

Na última segunda-feira, a Ferroviária anunciou a contratação do atacante Jefinho, de 27 anos, que estava no Sampaio Corrêa-MA. O atleta foi aprovado nos exames médicos e já treina junto ao elenco afeano. O novo atacante da Locomotiva tem contrato em definitivo válido até o fim de maio de 2022.

> Veja os 30 jogadores mais caros da segunda divisãoJefesson Vieira Eufrazio é natural de Triunfo Potiguar, Rio Grande do Norte e iniciou a carreira nas categorias de base do ASSU (RN). Depois, o atacante teve passagens por Potiguar (RN), ABC (RN), Cuiabá (MT), Operário (PR) e Paysandu (PA). Pelo Cuiabá, foi campeão da Copa Verde em 2019. Pelo Sampaio Corrêa (MA), foi campeão maranhense em 2021 e estava disputando a Série B, onde marcou três gols na competição nacional.

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- É uma honra para mim estar vestindo a camisa da Ferroviária. Sabemos do gigante que é a Ferroviária. Creio que, com a graça de Deus, vamos conseguir todos os nosso objetivos e muitos gols para a torcida. Pode ter certeza que não vai faltar empenho, determinação e trabalho - disse Jefinho, ao site oficial do novo clube.