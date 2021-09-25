Ferroviária e Atlético-CE encaminham vaga nas quartas da Série D; veja resultados do sábado

Neste sábado (25), teve início as oitavas de final da Série D. Assim, quatro confrontos foram disputados na ida e começou-se a concorrência para uma lugar nas quartas de final, O Atlético Cearense conquistou uma vitória importante sobre o Paragominas.
Em casa, a equipe do Ceará venceu por 2 x 0 e tem uma vantagem interessante para o duelo da volta. Logo depois, mesmo atuando fora de casa, a Ferroviária também conquistou o triunfo, mas por 1 x 2. As oito equipes voltam à campo no próximo domingo.
Confira os resultados:
Atlético-CE 2 x 0 Paragominas Caxias 2 x 0 União Rondonópolis Campinense 2 x 1 Guarany-CE Esportivo 1 x 2 Ferroviária