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futebol

Ferreirinha é decisivo e ajuda Grêmio a voltar a vencer no Brasileirão

Ferreira tem sido fundamental na recuperação do Tricolor no torneio nacional...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 17:58
Crédito: Jogador é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Divulgação/Assessoria de Imprensa
O atacante Ferreirinha foi decisivo mais uma vez pelo Grêmio ao dar um ótimo cruzamento na cabeça de Borja para o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (20). O camisa 11 soma números impressionantes na temporada, já que em 34 jogos (sendo 32 como titular) o Raio marcou 12 gols (vice-artilheiro do time) e distribuiu oito assistências (líder da equipe).
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada O atleta passou por uma série de dificuldades recentemente, sofrendo com a Covid-19 e uma lesão ligamentar no joelho. Quando retornou aos treinamentos, Ferreira havia perdido 8kg e começou a trabalhar em três turnos com acompanhamento pessoal para poder voltar aos gramados e repetir as boas atuações. O esforço foi visível em campo desde o seu retorno. Nos quatro jogos disputados desde que voltou a ser relacionado, Ferreirinha fez um gol e deu uma assistência, ajudando o Grêmio a conseguir uma sequência importante de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do tricolor gaúcho será contra o Athletico, neste domingo (26), às 18h15.

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