Ferreirinha é decisivo e ajuda Grêmio a voltar a vencer no Brasileirão

O atacante Ferreirinha foi decisivo mais uma vez pelo Grêmio ao dar um ótimo cruzamento na cabeça de Borja para o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (20). O camisa 11 soma números impressionantes na temporada, já que em 34 jogos (sendo 32 como titular) o Raio marcou 12 gols (vice-artilheiro do time) e distribuiu oito assistências (líder da equipe).

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada O atleta passou por uma série de dificuldades recentemente, sofrendo com a Covid-19 e uma lesão ligamentar no joelho. Quando retornou aos treinamentos, Ferreira havia perdido 8kg e começou a trabalhar em três turnos com acompanhamento pessoal para poder voltar aos gramados e repetir as boas atuações. O esforço foi visível em campo desde o seu retorno. Nos quatro jogos disputados desde que voltou a ser relacionado, Ferreirinha fez um gol e deu uma assistência, ajudando o Grêmio a conseguir uma sequência importante de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do tricolor gaúcho será contra o Athletico, neste domingo (26), às 18h15.