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Ferreirinha ajuda Mateu Coitinho, de 9 anos, em sua luta contra a leucemia

Ferreirinha é um dos principais jogadores do Tricolor e é ídolo da garotada...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 17:21

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:21

Crédito: Arquivo Pessoal
No último dia 27, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o garoto Mateu Coitinho dos Santos, 9 anos, realizou o sonho de conhecer o atacante do Grêmio, Ferreirinha. Mateu, morador do interior do estado gaúcho, luta contra a leucemia. O pequeno já havia recebido um vídeo do jogador na semana anterior e, pelo modo em que ficou emocionado, contagiou sua família, Ferreira e seu staff organizaram uma surpresa. Mateu, além de conhecer o atacante do Grêmio pessoalmente, também ganhou a camiseta 11 autografada, a mesma usada na vitória gremista sobre o Flamengo pelo placar de 1 a 0, no Campeonato Brasileiro. Antes de iniciar a luta contra a doença, Mateu havia sido convidado para participar das equipes competitivas da Escola do Grêmio. Infelizmente, descobriu o câncer e segue em tratamento.

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