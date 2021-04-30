Ferreira vibra com resultado fora de casa

O Grêmio está 100% na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Tricolor visitou o Lanús na Argentina e venceu por 2 a 1, resultado que o deixou na ponta da chave H.
Após o confronto, Ferreira, um dos destaques do jogo, exaltou o resultado fora de casa e lembrou que apenas um time avança no grupo.
‘A gente veio com a vitória em casa, sabíamos que seria um jogo difícil, complicado. o Lanús é um adversário complicado. é um belo resultado fora de casa. Sabemos que só classifica um, o grupo correu até o final, buscou a vitória e conseguimos’, afirmou à Conmebol TV.
Agora, o Tricolor deixa de lado o torneio continental e foca no Gauchão. No domingo, o adversário é o Caxias, pela semifinal da Sul-Americana.