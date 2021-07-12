Ferreira sofre lesão no joelho e desfalca o Grêmio

A bruxa continua solta no Grêmio. Se a lanterna do Brasileirão não fosse o bastante, Felipão e seus pares não terão a presença do atacante Ferreira por um longo período.
No jogo do fim de semana, quando o Tricolor ficou no empate sem gols diante do Inter, o atacante sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito e fica fora de combate por pelo menos um mês.
A ausência será muito sentida, pois o jovem costuma dar velocidade ao sistema ofensivo junto com Douglas Costa.
Sul-Americana e Copa do Brasil
Sem Ferreira, Luiz Felipe Scolari terá que quebrar a cabeça e montar o Grêmio sem um dos principais jogadores nos duelos do Brasileirão e eliminatórias da Sul-Americana e Copa do Brasil.