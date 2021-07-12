Ferreira sofre lesão no joelho e desfalca o Grêmio

Crédito: (Divulgação/Assessoria de Imprensa

A bruxa continua solta no Grêmio. Se a lanterna do Brasileirão não fosse o bastante, Felipão e seus pares não terão a presença do atacante Ferreira por um longo período.

No jogo do fim de semana, quando o Tricolor ficou no empate sem gols diante do Inter, o atacante sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito e fica fora de combate por pelo menos um mês.

A ausência será muito sentida, pois o jovem costuma dar velocidade ao sistema ofensivo junto com Douglas Costa.

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