Ferreira passará por cirurgia para retirada de hérnia inguinal

Em processo de recuperação, o atacante Ferreira passará por uma cirurgia visando a retirada de uma hérnia inguinal, esclareceu o Grêmio através de comunicado oficial emitido em seus canais oficiais. >Confira os clubes com mais dívidas no futebol brasileiro em 2021Recentemente, o atleta recorreu a um tratamento diferente dos modelos oferecidos pelo Imortal, baseado no trabalho de células-tronco para acelerar a sua reabilitação, algo que ficou explícito como não tendo sido visto com bons olhos nos bastidores do clube.

Tanto é que, na mesma nota onde informou sobre a necessidade de cirurgia por conta de problema que não foi indicado em nenhuma avaliação anterior recente, o Grêmio deixou claro que, apesar de respeitar "o direito individual de escolha dos pacientes", não tem por hábito adotar o que chamou de "técnicas experimentais".

Outro elemento que demonstrou a insatisfação por parte do clube foram as palavras ditas ao jornal 'Correio do Povo' pelo Diretor Médico do Imortal, Ciro Simoni:

- Nós nunca teríamos indicado. Nenhum clube brasileiro usa isso. Ele está por conta e risco. Se tivesse evoluído, ele já teria ficado bom.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO GRÊMIO

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, por meio de seu Departamento Médico, esclarece que não adota, em seu corpo técnico de trabalho e/ou atletas profissionais, terapias experimentais (PRP, células-tronco), em conformidade com resoluções do Conselho Federal de Medicina acerca de tal prática.

O Clube orienta os seus profissionais neste sentido, porém respeita o direito individual de escolha dos pacientes, monitorando-os permanentemente.

Em relação ao atleta Ferreira, a evolução do quadro clínico nos últimos dias levou à realização de novos exames de imagem, que detectaram a presença de hérnia inguinal direita, com necessidade de correção cirúrgica.

O Grêmio comunica, ainda, a inexistência de tal situação em qualquer das avaliações por imagem anteriores e/ou procedimentos clínicos internos aos quais o atleta tenha submetido-se, com tratamento conservador.

As informações sobre prazo de recuperação e retorno às atividades serão comunicadas posteriormente.