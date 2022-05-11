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futebol

Ferreira passará por cirurgia para retirada de hérnia inguinal

Clube aponta que não havia detectado nenhum problema do tipo em exames anteriores...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:06
Em processo de recuperação, o atacante Ferreira passará por uma cirurgia visando a retirada de uma hérnia inguinal, esclareceu o Grêmio através de comunicado oficial emitido em seus canais oficiais. >Confira os clubes com mais dívidas no futebol brasileiro em 2021Recentemente, o atleta recorreu a um tratamento diferente dos modelos oferecidos pelo Imortal, baseado no trabalho de células-tronco para acelerar a sua reabilitação, algo que ficou explícito como não tendo sido visto com bons olhos nos bastidores do clube.
Tanto é que, na mesma nota onde informou sobre a necessidade de cirurgia por conta de problema que não foi indicado em nenhuma avaliação anterior recente, o Grêmio deixou claro que, apesar de respeitar "o direito individual de escolha dos pacientes", não tem por hábito adotar o que chamou de "técnicas experimentais".
Outro elemento que demonstrou a insatisfação por parte do clube foram as palavras ditas ao jornal 'Correio do Povo' pelo Diretor Médico do Imortal, Ciro Simoni:
- Nós nunca teríamos indicado. Nenhum clube brasileiro usa isso. Ele está por conta e risco. Se tivesse evoluído, ele já teria ficado bom.
CONFIRA A NOTA OFICIAL DO GRÊMIO
O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, por meio de seu Departamento Médico, esclarece que não adota, em seu corpo técnico de trabalho e/ou atletas profissionais, terapias experimentais (PRP, células-tronco), em conformidade com resoluções do Conselho Federal de Medicina acerca de tal prática.
O Clube orienta os seus profissionais neste sentido, porém respeita o direito individual de escolha dos pacientes, monitorando-os permanentemente.
Em relação ao atleta Ferreira, a evolução do quadro clínico nos últimos dias levou à realização de novos exames de imagem, que detectaram a presença de hérnia inguinal direita, com necessidade de correção cirúrgica.
O Grêmio comunica, ainda, a inexistência de tal situação em qualquer das avaliações por imagem anteriores e/ou procedimentos clínicos internos aos quais o atleta tenha submetido-se, com tratamento conservador.
As informações sobre prazo de recuperação e retorno às atividades serão comunicadas posteriormente.
Crédito: Atacanteédesfalquedesdeodia15deabril(LucasUebel/GrêmioFBPA

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