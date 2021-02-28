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futebol

Ferreira é a boa notícia do Grêmio na decisão da Copa do Brasil

Diante do sistema defensivo do Palmeiras, o atacante conseguiu quebrar a linha do rival e levou perigo...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 20:41

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 20:41

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Os primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil foram de pura decepção para o Grêmio. Sem inspiração, o Tricolor pouco fez com a bola no pé e acabou superado pelo Palmeiras pela vantagem mínima.
Do futebol apresentado, o torcedor pouco tem no que acreditar na equipe. Apático, o Grêmio não se impôs na decisão e, mesmo dentro de casa, só apostou na bola aérea para vencer o Palmeiras.
A boa notícia do Tricolor é o atacante Ferreira, que conseguiu entrar na etapa final e foi o único jogador do ataque gremista que deu trabalho ao Palmeiras.
Diante do sistema defensivo bem montado por Abel Ferreira, o atacante conseguiu quebrar a barreira imposta por Viña e deu sequência as jogadas da equipe.
Agora, resta saber se Renato Gaúcho terá a ousadia de tirar algumas peças do sistema ofensivo e dar intensidade ao ataque, já que ele precisa colocar velocidade para buscar a virada no marcador.

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