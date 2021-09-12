Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ferreira comenta sobre temporada no Grêmio: 'Ano difícil'

Atacante tem sofrido com problemas fora das quatro linhas, mas está focado para ajudar o Tricolor...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 13:47
Crédito: Ferreira anotou um gol neste domingo (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O Grêmio enfim venceu no Brasileirão. Após dois resultados negativos dentro de casa, o Tricolor recebeu o Ceará e venceu por 2 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos autores dos gols da vitória, Ferreirinha, que voltou ao time neste domingo, comentou sobre a temporada difícil que tem enfrentado e briga para ajudar o Grêmio.
'Está sendo um ano difícil. Tive Covid-19 e, quando estava retornando, me lesionei. Aos poucos, estou voltando para ajudar o Grêmio a sair desta situação. Precisamos todos tirar o Grêmio dessa', declarou ao Premiere.
Com o placar, o Tricolor chegou aos 19 pontos na classificação e aparece na 18ª colocação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados