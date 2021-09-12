Ferreira comenta sobre temporada no Grêmio: 'Ano difícil'

Crédito: Ferreira anotou um gol neste domingo (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio enfim venceu no Brasileirão. Após dois resultados negativos dentro de casa, o Tricolor recebeu o Ceará e venceu por 2 a 0.

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Um dos autores dos gols da vitória, Ferreirinha, que voltou ao time neste domingo, comentou sobre a temporada difícil que tem enfrentado e briga para ajudar o Grêmio.

'Está sendo um ano difícil. Tive Covid-19 e, quando estava retornando, me lesionei. Aos poucos, estou voltando para ajudar o Grêmio a sair desta situação. Precisamos todos tirar o Grêmio dessa', declarou ao Premiere.