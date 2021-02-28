Ferreira acredita em virada do Grêmio no Allianz Parque

O Grêmio saiu em desvantagem na decisão da Copa do Brasil. Na Arena, o Tricolor pouco fez ao longo dos 90 minutos e viu o Palmeiras vencer por 1 a 0.
Na saída de campo, o atacante Ferreira, que entrou durante o confronto, espera que o time possa se recuperar ao longo da semana para sair de campo com o título.
‘A gente tomou esse gol de bola parada, onde a gente conversou durante a semana, sabíamos que a equipe delas era forte, uma arma que eles tinham. Pecamos nisso. A vantagem é pequena, não tem gol qualificado. Vamos trabalhar durante a semana para tentarmos reverter esse resultado lá na Arena do Palmeiras’, afirmou à TV Globo.
No próximo domingo, se o Tricolor vencer por um gol de diferença a taça será definida nos pênaltis. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, o Grêmio fatura o título no tempo normal.