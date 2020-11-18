Ferrán Torres celebra primeiro hat-trick da carreira: 'Feliz pelos gols e pelo resultado'

Destaque da goleada espanhola sobre a Alemanha pela Liga das Nações, o meia-atacante Ferrán Torres celebrou os três gols marcados na partida. Foi a primeira vez que o jogador fez um hat-trick na carreira e ele se disse feliz pelos gols e pelo resultado após o jogo.- Quando toda a equipa está bem e gostas... Fico muito feliz por ter marcado o primeiro hat-trick da minha carreira e, sobretudo, pelo resultado. Marcamos seis gols contra a Alemanha e ninguém fazia isso há muito tempo - afirmou o jogador do Manchester City.
Nas redes sociais, o atleta comemorou o resultado e classificou como uma "vitória histórica".