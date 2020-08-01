Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ferran Torres afirma que Cristiano Ronaldo é seu ídolo no futebol

Espanhol está próximo de ser contratado pelo Manchester City e quer seguir os passos do craque português. Atacante do Valencia também lembra de David Villa e David Silva...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 10:41

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 10:41

Crédito: AFP
Próximo de um acerto com o Manchester City, o atacante Ferran Torres quer seguir os passos do ídolo Cristiano Ronaldo. Em entrevista à “BBC Sports”, o atacante também disse se inspirar em compatriotas que passaram pelo seu clube atual. O clubes inglês deve pagar cerca de 20 milhões de libras (R$ 136 milhões) para o Valencia pelo atleta.
- Desde cedo, eu tive duas referências. Uma quando eu era bem pequeno e cheguei no Valencia foi o David Villa. Villa e David Silva, a dupla que levou o Valencia a uma altura tão grande. Mas para mim, Cristiano (Ronaldo) é, acima de tudo, uma grande referência não só pela maneira como joga futebol, mas como leva a vida fora do esporte.
Torres está em seu último ano de contrato com a equipe de Mestalla, o que deve facilitar a negociação. O espanhol afirmou ser um atleta ambicioso, com uma mentalidade vencedora e afirma que pode jogar na posição que Guardiola achar melhor para ele. Em Manchester, o atacante estará jogando onde o ídolo português teve grande destaque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados