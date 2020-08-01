Ferran Torres afirma que Cristiano Ronaldo é seu ídolo no futebol

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Próximo de um acerto com o Manchester City, o atacante Ferran Torres quer seguir os passos do ídolo Cristiano Ronaldo. Em entrevista à “BBC Sports”, o atacante também disse se inspirar em compatriotas que passaram pelo seu clube atual. O clubes inglês deve pagar cerca de 20 milhões de libras (R$ 136 milhões) para o Valencia pelo atleta.

- Desde cedo, eu tive duas referências. Uma quando eu era bem pequeno e cheguei no Valencia foi o David Villa. Villa e David Silva, a dupla que levou o Valencia a uma altura tão grande. Mas para mim, Cristiano (Ronaldo) é, acima de tudo, uma grande referência não só pela maneira como joga futebol, mas como leva a vida fora do esporte.