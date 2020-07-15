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futebol

Fernando Viana diz estar pronto para buscar artilharia na Hungria

Após 15 dias de férias, atacante e restante do grupo se reapresentam. Brasileiro quer lutar por títulos e sonha com gols no Campeonato Húngaro...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 14:23

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 14:23

Crédito: Fernando Viana quer ser artilheiro na Hungria (Divulgação/Kisvárda
De volta à Hungria, Fernando Viana se prepara para a próxima temporada no Kisvárda. A equipe retornou aos treinos na última terça-feira, com exames médicos e físicos. O atacante se diz confiante e empolgado para os novos desafios.
- O nível do futebol aqui é muito bom e equilibrado. Vou trabalhar duro para lutar pelo Campeonato Húngaro e pela Copa. Quero fazer uma boa temporada e tenho o objetivo de buscar a artilharia dos campeonatos.
O atacante ainda relembrou os tempos difíceis durante a pandemia do coronavírus no país europeu e a volta da torcida aos estádios.
- Durante a quarentena foi difícil em todos os sentidos. No início ficamos só em casa e fizemos trabalhos individuais guiados pelo clube. Depois começamos alguns trabalhos em grupos reduzidos até liberarem os treinos normais. Jogar sem torcida foi muito ruim, mas sabíamos que era preciso. Agora, mesmo em menor público, há uma atmosfera positiva.
O time húngaro não joga desde o dia 27 de junho, quando venceu o Diósgyőr por 2 a 0, pela última rodada do Campeonato Húngaro. A temporada 2020/2021 se inicia no dia 15 de agosto. O primeiro adversário será o Puskás Akadémia.

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