Fernando Viana diz estar pronto para buscar artilharia na Hungria

Crédito: Fernando Viana quer ser artilheiro na Hungria (Divulgação/Kisvárda

De volta à Hungria, Fernando Viana se prepara para a próxima temporada no Kisvárda. A equipe retornou aos treinos na última terça-feira, com exames médicos e físicos. O atacante se diz confiante e empolgado para os novos desafios.

- O nível do futebol aqui é muito bom e equilibrado. Vou trabalhar duro para lutar pelo Campeonato Húngaro e pela Copa. Quero fazer uma boa temporada e tenho o objetivo de buscar a artilharia dos campeonatos.

O atacante ainda relembrou os tempos difíceis durante a pandemia do coronavírus no país europeu e a volta da torcida aos estádios.

- Durante a quarentena foi difícil em todos os sentidos. No início ficamos só em casa e fizemos trabalhos individuais guiados pelo clube. Depois começamos alguns trabalhos em grupos reduzidos até liberarem os treinos normais. Jogar sem torcida foi muito ruim, mas sabíamos que era preciso. Agora, mesmo em menor público, há uma atmosfera positiva.