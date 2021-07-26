Fernando Torres retorna ao Atlético de Madrid como treinador

Fernando Torres retornou ao Atlético de Madrid. Esta volta não é um fim a sua aposentadoria, pois o atleta segue com as chuteiras penduradas. Desta vez, o ex-atacante e ídolo do clube regressa para ser o treinador da equipe juvenil colchonera.O veterano está estudando para se tornar técnico profissional e ganha suas primeiras oportunidades no clube em que foi formado. Na última temporada, Torres conviveu com diferentes equipes da base para conhecer o dia a dia das comissões técnicas e entender a metodologia do Atlético de Madrid.
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- El Niño é um perfeito conehcedor de nosso clube no geral e da nossa base, em particular, pois ingressou em 1995 aos colchoneros - diz o comunicado oficial do retorno do ídolo.
Após os retornos aos treinos do Atlético de Madrid e do Atlético B, a equipe dirigida por Fernando Torres iniciou os trabalhos nesta segunda-feira. O time Juvenil A é tratado como um dos mais relevantes da base do clube espanhol.