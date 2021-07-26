Fernando Torres retorna ao Atlético de Madrid como treinador

Fernando Torres retornou ao Atlético de Madrid. Esta volta não é um fim a sua aposentadoria, pois o atleta segue com as chuteiras penduradas. Desta vez, o ex-atacante e ídolo do clube regressa para ser o treinador da equipe juvenil colchonera.O veterano está estudando para se tornar técnico profissional e ganha suas primeiras oportunidades no clube em que foi formado. Na última temporada, Torres conviveu com diferentes equipes da base para conhecer o dia a dia das comissões técnicas e entender a metodologia do Atlético de Madrid.