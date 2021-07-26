Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Torres retorna ao Atlético de Madrid como treinador

Ex-atacante irá comandar a equipe juvenil do Atlético de Madrid. Ídolo colchonero está no processo de se tornar técnico profissional e ganha espaço em seu clube formador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 10:23

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 10:23

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Fernando Torres retornou ao Atlético de Madrid. Esta volta não é um fim a sua aposentadoria, pois o atleta segue com as chuteiras penduradas. Desta vez, o ex-atacante e ídolo do clube regressa para ser o treinador da equipe juvenil colchonera.O veterano está estudando para se tornar técnico profissional e ganha suas primeiras oportunidades no clube em que foi formado. Na última temporada, Torres conviveu com diferentes equipes da base para conhecer o dia a dia das comissões técnicas e entender a metodologia do Atlético de Madrid.
> Veja a tabela da La Liga
- El Niño é um perfeito conehcedor de nosso clube no geral e da nossa base, em particular, pois ingressou em 1995 aos colchoneros - diz o comunicado oficial do retorno do ídolo.
Após os retornos aos treinos do Atlético de Madrid e do Atlético B, a equipe dirigida por Fernando Torres iniciou os trabalhos nesta segunda-feira. O time Juvenil A é tratado como um dos mais relevantes da base do clube espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados