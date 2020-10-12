Fernando Sobral vibra com vitória do Ceará diante do Corinthians

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Foi no sufoco, mas o Ceará conseguiu vencer o Corinthians por 2 a 1 e respirou na luta contra a queda. Com o resultado, o Vozão saltou para a 11ª colocação e terá uma semana livre para trabalhar e evoluir fisicamente.Autor do gol da vitória, o meia Fernando Sobral parabenizou a entrega dos jogadores para obter o resultado com um jogador a menos.

‘Parabenizar a equipe pela entrega. Sabemos que o campeonato é difícil, contra o Corinthians é difícil, ainda mais com um jogador a menos. Fui feliz na cobrança. Temos que seguir para o próximo jogo’, afirmou o jogador, antes de completar:

‘Importante para a recuperação, dar uma calibrada na máquina. Aproveitar bem e ajustar o que temos pecado para que no próximo jogo a gente possa ser mais assertivo’.