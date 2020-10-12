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futebol

Fernando Sobral vibra com vitória do Ceará diante do Corinthians

Meia foi autor do gol que deu os três pontos ao Vozão na Arena Castelão...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 23:06

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 23:06
Crédito: Felipe Santos/Ceará
Foi no sufoco, mas o Ceará conseguiu vencer o Corinthians por 2 a 1 e respirou na luta contra a queda. Com o resultado, o Vozão saltou para a 11ª colocação e terá uma semana livre para trabalhar e evoluir fisicamente.Autor do gol da vitória, o meia Fernando Sobral parabenizou a entrega dos jogadores para obter o resultado com um jogador a menos.
‘Parabenizar a equipe pela entrega. Sabemos que o campeonato é difícil, contra o Corinthians é difícil, ainda mais com um jogador a menos. Fui feliz na cobrança. Temos que seguir para o próximo jogo’, afirmou o jogador, antes de completar:
‘Importante para a recuperação, dar uma calibrada na máquina. Aproveitar bem e ajustar o que temos pecado para que no próximo jogo a gente possa ser mais assertivo’.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Ceará mede forças com o São Paulo, na Arena Castelão.

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