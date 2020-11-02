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Fernando Sobral comenta o espírito de confiança do Ceará na Copa do Brasil

Vozão tem duelo decisivo contra o Santos no meio da semana e pode carimbar uma vaga entre os oito melhores...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 20:16

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 20:16

Crédito: Felipe Santos/Ceará
A semana é decisiva para o Ceará. Após um empate sem gols na Vila Belmiro, o Vozão recebe o Santos na Arena Castelão de olho nas oitavas de final da Copa do Brasil.Dentro do elenco, o clima é de muito otimismo. Nesta segunda-feira, o volante Fernando Sobral falou sobre essa possibilidade de fazer história com a camisa do Vozão.
‘Somos cientes de que fizemos um bom jogo lá (de ida, na Vila Belmiro). Dominamos o jogo a partir da expulsão. Faltou transformar as chances em gols. O Santos é uma grande equipe, virá querendo a classificação. Mas estamos convictos de que estamos fazendo um grande trabalho. Estamos estudando o que erramos na Vila Belmiro para não cometer as mesmas falhas, melhorar aquilo que foi bom e sair com a classificação. Sabemos que podemos conquistar algo a mais na Copa do Brasil’, declarou.
Vale lembrar, que a melhor campanha do Ceará no torneio aconteceu em 1994. Na ocasião, a equipe foi vice-campeã ao perder do Grêmio na decisão.

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