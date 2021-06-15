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Fernando Santos diz que vitória de Portugal 'foi justa', elogia Cristiano Ronaldo e fala que ele 'marcará mais'

Treinador português diz que equipe sofreu com ansiedade durante o jogo, mas que resultado foi o correto. Comandante não tem dúvidas de que CR7 marcará mais gols...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 16:54

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 16:54

Crédito: BERNADETT SZABO / AFP / POOL
Técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos elogiou sua equipe após a vitória por 3 a 0 sobre a Hungria, nesta terça-feira, na estreia da Eurocopa. Para o comandante lusitano, o resultado foi justo, mas ele afirmou que seu time teve certa dificuldade durante a partida.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa
- Sabíamos que se marcássemos seria mais fácil para nós. Eu esperava uma Hungria diferente, mas eles ficaram muito atrás, também muito obrigada por Portugal, que empurrou, empurrou e empurrou. Tivemos quatro ocasiões muito boas de gol e, se tivéssemos marcado, a Hungria teria se desmanchado. Não fizemos o gol e obviamente complicou um pouco - disse Fernando Santos.
- No segundo tempo entramos bem, mas depois tivemos um período de ansiedade, o que é normal. O tempo foi passando e surgiu a ansiedade. Mas recuperamos, fizemos o primeiro gol e depois disso a Hungria abriu espaço. Acho que foi um resultado justo - completou.
Para o treinador de 66 anos, o mais importante no dia era conseguir a vitória. A seleção portuguesa quebrou um tabu que já durava 13 anos ao vencer na estreia em uma competição importante. Fernando Santos disse que foram "apenas três pontos".
- Queríamos começar com uma vitória, mas não passa de três pontos. Temos dois jogos muito importantes a seguir. Isto é a Eurocopa, uma prova de regularidade. Temos de ser regulares.
+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses, Fernandinho perto de renovar… A movimentação dos brasileiros na Europa
A respeito de Cristiano Ronaldo, que foi o melhor da partida com dois gols marcados, o treinador disse que seus recordes ficam em segundo plano, mas tem a certeza que ele marcará ainda mais pela seleção.
- Para mim não tem significado, para a equipa são mais três pontos e para o Cristiano tenho certeza que o mais importante são os três pontos. Já o disse muitas vezes, ele tem um ano e meio para marcar mais quatro ou cinco gols (e virar o maior artilheiro por seleções). Se não o conseguir, seria muito estranho.

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