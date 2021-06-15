Fernando Santos diz que vitória de Portugal 'foi justa', elogia Cristiano Ronaldo e fala que ele 'marcará mais'

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Técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos elogiou sua equipe após a vitória por 3 a 0 sobre a Hungria, nesta terça-feira, na estreia da Eurocopa. Para o comandante lusitano, o resultado foi justo, mas ele afirmou que seu time teve certa dificuldade durante a partida.

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- Sabíamos que se marcássemos seria mais fácil para nós. Eu esperava uma Hungria diferente, mas eles ficaram muito atrás, também muito obrigada por Portugal, que empurrou, empurrou e empurrou. Tivemos quatro ocasiões muito boas de gol e, se tivéssemos marcado, a Hungria teria se desmanchado. Não fizemos o gol e obviamente complicou um pouco - disse Fernando Santos.

- No segundo tempo entramos bem, mas depois tivemos um período de ansiedade, o que é normal. O tempo foi passando e surgiu a ansiedade. Mas recuperamos, fizemos o primeiro gol e depois disso a Hungria abriu espaço. Acho que foi um resultado justo - completou.

Para o treinador de 66 anos, o mais importante no dia era conseguir a vitória. A seleção portuguesa quebrou um tabu que já durava 13 anos ao vencer na estreia em uma competição importante. Fernando Santos disse que foram "apenas três pontos".

- Queríamos começar com uma vitória, mas não passa de três pontos. Temos dois jogos muito importantes a seguir. Isto é a Eurocopa, uma prova de regularidade. Temos de ser regulares.

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A respeito de Cristiano Ronaldo, que foi o melhor da partida com dois gols marcados, o treinador disse que seus recordes ficam em segundo plano, mas tem a certeza que ele marcará ainda mais pela seleção.