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Fernando Santos convoca Cristiano Ronaldo e outros 24 nomes para repescagem da Copa do Mundo

Portugal encara a Turquia na próxima quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 11:34

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:34

Fernando Santos, técnico de Portugal, convocou Cristiano Ronaldo e outros 24 jogadores para os duelos pela repescagem da Copa do Mundo. A equipe da Península Ibérica encara a Turquia na próxima quinta-feira e, caso vença a partida, irá aguardar o vencedor entre Itália e Macedônia do Norte.- É o momento para ganhar e mais nada. Queremos estar presentes no Mundial. Esse é o foco de todos. Não é tempo para conversar, mas sim momento para ganhar. Todo o resto é menos importante.
> Veja os confrontos da repescagem para a Copa do Mundo
Durante a fase de grupos das Eliminatórias, Portugal conquistou apenas a 2ª colocação do Grupo A, enquanto a Sérvia conseguiu uma vaga direta para o Mundial do Qatar. O duelo da próxima quinta-feira será disputado no Estádio do Dragão, em Porto.
CONFIRA OS CONVOCADOSGoleiros: Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício
Defensores: Cédric Soares, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro
Meias: Danilo Pereira, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, Otávio e Bernardo Silva
Atacantes: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafael Leão
Crédito: CristianoRonaldoéagrandeesperançadePortugalchegarnaCopadoMundo(Foto:CARLOSCOSTA/AFP

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