Fernando Santos convoca Cristiano Ronaldo e outros 24 nomes para repescagem da Copa do Mundo

Fernando Santos, técnico de Portugal, convocou Cristiano Ronaldo e outros 24 jogadores para os duelos pela repescagem da Copa do Mundo. A equipe da Península Ibérica encara a Turquia na próxima quinta-feira e, caso vença a partida, irá aguardar o vencedor entre Itália e Macedônia do Norte.- É o momento para ganhar e mais nada. Queremos estar presentes no Mundial. Esse é o foco de todos. Não é tempo para conversar, mas sim momento para ganhar. Todo o resto é menos importante.