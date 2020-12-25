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futebol

Fernando Rocha diz que Cruzeiro vai subir de divisão, só não sabe quando

O ex-apresentador da Globo havia dito meses atrás que a Raposa iria conseguir o acesso, mas devivo ao panorama atual...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 dez 2020 às 19:03
Crédito: Fernando é cruzeirense fanático e sempre comenta em suas redes sociais sobre o clube do coração-(Divulgação/TV Globo
A queda do Cruzeiro para a segunda divisão gerou uma dor no torcedor cruzeirense, que viu seu time ser rebaixado pela primeira vez em sua história. E, muitos torcedores ilustres tentaram dar apoio ao clube com mensagens positivas. Foi o caso do jornalista Fernando Rocha, ex-apresentador da TV Globo, que sempre demonstrou carinho pelo clube celeste.
Fernando fez um desabafo no ano passado, após a queda da Raposa, gravando um vídeo em que dizia ser otimista com retorno imediato à primeira divisão. Mas, após a derrota para a Ponte Preta por 2 a 1, a situação celeste ficou mais complicada, pois terá de vencer todos os jogos, sete no total, e ainda torcer por tropeços dos rivais.
O cenário nebuloso no Cruzeiro fez Fernando repensar sua posição e agora tem discurso mais moderado, dizendo que a Raposa vai subir, mas não sabe quando.
-O Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é gigante, e o Cruzeiro vai subir, eu não falei quando. É claro que vocês sabem que a gente vai subir, e é claro que vocês sabem que a gente também é o maior time de Minas Gerais. A gente pode estar em um momento difícil, mas a gente é gigante e muito maior do que todo mundo aí que fica fazendo crítica- postou Fernando em sua conta no Twitter.
#CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B O jornalista também falou em uma suposta fixação em cima do Cruzeiro, pois, segundo Fernando, o time azul incomoda no cenário esportivo nacional. E, mesmo sendo otimista, o apresentador fez suas críticas ao momento da equipe comandada por Felipão.
-Como o Cruzeiro incomoda. Não quer dizer que eu esteja p... com o time. Não quer dizer que eu esteja bravo, inconformado com tantas coisas erradas que aconteceram, Mas eu tenho certeza, eu tenho a lucidez de dizer que nós voltaremos, como nós sempre fomos maiores e gigantes-concluiu.
Com a derrota para a Ponte Preta, o Cruzeiro está na 11ª posição, com 40 pontos, a nove do G-4 da competição e a oito do Z-4, mas . Para ainda sonhar com a vaga ne elite, a Raposa volta a campo na terça-feira, 29, contra o Cuiabá, no Independência, pela 32ª rodada da Série B.

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