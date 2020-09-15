Fernando Prass espera Brusque 'agressivo' na Copa do Brasil

Após vencer o Flamengo no fim de semana, o Ceará deixa de lado o Brasileirão e foca as atenções na Copa do Brasil, onde encara o Brusque, pela Quarta Fase do torneio.O goleiro Fernando Prass, que já faturou o torneio por duas vezes, não espera facilidade no jogo fora de casa e acredita que o Brusque vai tentar a reação após o vice-estadual do Vozão.

‘Quem está no futebol está acostumado a vitórias e derrotas, e vai depender muito de como eles vão absorver essa derrota. Não espero um Brusque abatido, cabisbaixo, espero um time pronto e com uma oportunidade de reação de imediato. A gente tem que se preparar também porque a gente vem de uma boa vitória e isso também não pode nos turvar a visão. A gente sabe que é uma outra competição, e em competições de tiro curto, todo jogo é importante’, analisou o arqueiro.