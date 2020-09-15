Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Prass espera Brusque 'agressivo' na Copa do Brasil

Após o rival perder o título estadual, o arqueiro do Vozão acredita em dificuldade no jogo de ida do torneio nacional...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 18:57
Crédito: Pedro Vale/Ceará
Após vencer o Flamengo no fim de semana, o Ceará deixa de lado o Brasileirão e foca as atenções na Copa do Brasil, onde encara o Brusque, pela Quarta Fase do torneio.O goleiro Fernando Prass, que já faturou o torneio por duas vezes, não espera facilidade no jogo fora de casa e acredita que o Brusque vai tentar a reação após o vice-estadual do Vozão.
‘Quem está no futebol está acostumado a vitórias e derrotas, e vai depender muito de como eles vão absorver essa derrota. Não espero um Brusque abatido, cabisbaixo, espero um time pronto e com uma oportunidade de reação de imediato. A gente tem que se preparar também porque a gente vem de uma boa vitória e isso também não pode nos turvar a visão. A gente sabe que é uma outra competição, e em competições de tiro curto, todo jogo é importante’, analisou o arqueiro.
O Vozão deve ir a campo com a seguinte formação: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, William Oliveira e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Rafael Sobis (Bergson).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados