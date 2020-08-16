Fernando Prass deixa o Mineirão 'frustrado' com mais um revés do Ceará

Crédito: Pedro Vale/Ceará

O Campeonato Brasil ainda está na 3ª rodada, mas o Ceará já atravessa um momento delicado. Na manhã deste domingo, o Vozão foi superado pelo Atlético-MG e continua sem vencer no torneio.No Mineirão, a equipe do técnico Guto Ferreira até complicou a vida do Galo, porém os erros defensivos em momentos chaves pesaram na conta do time e o revés foi a consequência.

O goleiro Fernando Prass, que teve pouco trabalho, fez uma análise do jogo e gostou do desempenho no geral.

‘Poderíamos não ter saído com a derrota, mas é o futebol. Temos duas maneiras de analisar. Pode olhar o jogo em si ou somente o resultado. Se for avaliada somente a derrota, são cometidos alguns equívocos. Fizemos uma partida igual. Tava 1 a 0, com gol de pênalti, a equipe teve a chance de empatar em uma chance claríssima. Depois sofremos o segundo já no fim do jogo, no contra-ataque. Em termos de desempenho fizemos bom jogo, o resultado é que nós deixa frustrado’, declarou na saída do gramado.