Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fernando Neto completa 50 jogos com a camisa do Vitória e se destaca pela Série B
futebol

Fernando Neto completa 50 jogos com a camisa do Vitória e se destaca pela Série B

O meia deu uma bela assistência para o segundo gol da equipe rubro-negra...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 16:23
Crédito: Jogador fez apenas quatro partidas em 2021 (Pietro Carpi/EC Vitória
Na última terça-feira, o meia Fernando Neto, do Vitória, completou uma marca que fica na memória de qualquer jogador, que são as 50 partidas vestindo a camisa de um único clube. O meia foi titular pelo Leão da Barra no empate em 2 a 2 com o Sampaio Corrêa e foi eleito um dos melhores em campo, muito por conta da bela assistência para o segundo gol da equipe rubro-negra.
Fernando Neto voltou a receber oportunidades do técnico Ramon Menezes e correspondeu à altura, como sempre fez na equipe baiana. Quando o meia entra em campo, o Vitória possui um retrospecto de 14V, 23E e 13D. E quando se trata de um marco mais recente, Fernando está há cinco jogos invicto, onde somou duas vitórias e três empates, incluindo a grande classificação em cima do Internacional na Copa do Brasil.
'É muito especial pra mim poder chegar numa marca tão importante vestindo a camisa do Vitória, que é um clube com muito nome e tradição em âmbito nacional. Sou muito grato a todos aqui dentro e também ao torcedor, que sempre está nos apoiando e dando forças para continuarmos dando nosso melhor dentro de campo', comentou o meia.
O meia estreou pelo Vitória no dia 25 de Janeiro de 2020, em um empate sem gols contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. E o início de Fernando Neto pelo Vitória foi muito especial, já que o atleta engatou uma sequência de sete jogos sem perder e logo em seguida ficou mais seis partidas sem saber o que é uma derrota.
'Amor, carinho, respeito, comprometimento, são algumas das palavras que descrevem minha relação com o Vitória. É um clube que com certeza vai ficar marcado na minha memória pra sempre. Que venham mais 50 partidas pela frente para que eu possa seguir trabalhando duro e dando alegrias ao grande torcedor rubro-negro', completou Fernando Neto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados