Fernando Neto completa 50 jogos com a camisa do Vitória e se destaca pela Série B

Crédito: Jogador fez apenas quatro partidas em 2021 (Pietro Carpi/EC Vitória

Na última terça-feira, o meia Fernando Neto, do Vitória, completou uma marca que fica na memória de qualquer jogador, que são as 50 partidas vestindo a camisa de um único clube. O meia foi titular pelo Leão da Barra no empate em 2 a 2 com o Sampaio Corrêa e foi eleito um dos melhores em campo, muito por conta da bela assistência para o segundo gol da equipe rubro-negra.

Fernando Neto voltou a receber oportunidades do técnico Ramon Menezes e correspondeu à altura, como sempre fez na equipe baiana. Quando o meia entra em campo, o Vitória possui um retrospecto de 14V, 23E e 13D. E quando se trata de um marco mais recente, Fernando está há cinco jogos invicto, onde somou duas vitórias e três empates, incluindo a grande classificação em cima do Internacional na Copa do Brasil.

'É muito especial pra mim poder chegar numa marca tão importante vestindo a camisa do Vitória, que é um clube com muito nome e tradição em âmbito nacional. Sou muito grato a todos aqui dentro e também ao torcedor, que sempre está nos apoiando e dando forças para continuarmos dando nosso melhor dentro de campo', comentou o meia.

O meia estreou pelo Vitória no dia 25 de Janeiro de 2020, em um empate sem gols contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. E o início de Fernando Neto pelo Vitória foi muito especial, já que o atleta engatou uma sequência de sete jogos sem perder e logo em seguida ficou mais seis partidas sem saber o que é uma derrota.