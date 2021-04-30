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Fernando Medeiros comemora primeiro gol e fala em "sensação de alívio" em vitória do Ituano pelo Paulistão

Camisa 10 balançou as redes no triunfo por 1 a 0 diante do São Caetano e quebra sequência negativa de seis jogos sem vencer
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Publicado em 30 de Abril de 2021 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 12:37
Crédito: Miguel Schincariol / Ituano
Depois de uma sequência negativa de seis jogos sem saber o que é vencer, o Ituano voltou a fazer as pazes com a vitória no triunfo por 1 a 0 diante do São Caetano, pela nona rodada do Campeonato Paulista.Autor do gol da vitória, Fernando Medeiros fala na sensação de alívio em voltar a vencer no estadual paulista. O meia também comemora ter balançado as redes pela primeira vez com a camisa do Ituano.
– É um gol com a sensação de alívio. Tanto para mim que buscava a um tempo esse primeiro gol quanto para o Ituano. Foram seis jogos sem vencer e ontem pude ajudar meus companheiros a sair com os três pontos que é o mais importante – comemorou o camisa 10.Fernando Medeiros ressalta o retorno da confiança da equipe após o triunfo de ontem. Com dez pontos ganhos, o Galo de Itu ainda segue na lanterna do Grupo C.
– No futebol as coisas mudam rápido e essa vitória com certeza coloca nossa confiança lá em cima. Vamos com os pés no chão seguir nossos objetivos nessa reta final de Paulistão – afirmou.
O Ituano volta a campo neste domingo (2), no duelo contra a Ponte Preta, ainda sem horário definido pela Federação Paulista de Futebol.

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