Fernando Medeiros comemora primeiro gol e fala em "sensação de alívio" em vitória do Ituano pelo Paulistão

Crédito: Miguel Schincariol / Ituano

Depois de uma sequência negativa de seis jogos sem saber o que é vencer, o Ituano voltou a fazer as pazes com a vitória no triunfo por 1 a 0 diante do São Caetano, pela nona rodada do Campeonato Paulista.Autor do gol da vitória, Fernando Medeiros fala na sensação de alívio em voltar a vencer no estadual paulista. O meia também comemora ter balançado as redes pela primeira vez com a camisa do Ituano.

– É um gol com a sensação de alívio. Tanto para mim que buscava a um tempo esse primeiro gol quanto para o Ituano. Foram seis jogos sem vencer e ontem pude ajudar meus companheiros a sair com os três pontos que é o mais importante – comemorou o camisa 10.Fernando Medeiros ressalta o retorno da confiança da equipe após o triunfo de ontem. Com dez pontos ganhos, o Galo de Itu ainda segue na lanterna do Grupo C.

– No futebol as coisas mudam rápido e essa vitória com certeza coloca nossa confiança lá em cima. Vamos com os pés no chão seguir nossos objetivos nessa reta final de Paulistão – afirmou.