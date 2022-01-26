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Fernando Lessa, técnico do Atlético Matogrossense na Copinha, avalia desempenho na competição

Equipe ficou em terceiro lugar no Grupo 1, apenas um ponto atrás do Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 18:25

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 18:25

Com o final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o treinador Fernando Lessa, comandante do Atlético Matogrossense, equipe participante desta edição, avaliou o desempenho do clube que disputou o campeonato após 48 anos.Com uma campanha elogiável, a equipe terminou em terceiro lugar no Grupo 1, ficando apenas um ponto atrás do Bahia. Lessa comentou a experiência e as lições que leva desta competição.
- Foram três jogos muito importantes para a evolução de todos, tanto os atletas como nós da comissão técnica aprendemos muito. A competição vai além da classificação, o foco principal está em desenvolver, evoluir e formar grandes jogadores, desafios como esse de disputar uma Copinha são valiosos na nossa carreira e também dos jogadores. Na sequência da temporada, Fernando Lessa agora assumirá a equipe do Verê na disputa do Campeonato Paranaense Segunda Divisão e diz o que espera para as futuras competições em 2022.
- Agora temos novos desafios pela frente com a equipe do Verê. A ideia é realizar um ótima pré-temporada para conseguir chegar bem nas competições e alcançar nosso objetivo inicial, que é o acesso para a elite do futebol paranaense - finalizou Fernando Lessa.
Crédito: FernandoLessaanalisouaparticipaçãodotimenaCopinhade2022(Foto:Divulgação/AtléticoMatogrossense

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