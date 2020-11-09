Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fernando Diniz tem indefinição na lateral do São Paulo; veja opções

Técnico pode escolher entre Tchê Tchê, Juanfran e Igor Vinícius para a posição visando a partida contra o Flamengo. Treino da próxima terça-feira decide o titular...
Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:58

Crédito: Van Campos/Ofotográfico
O técnico Fernando Diniz tem um problema para resolver antes de enfrentar o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã. Trata-se da lateral-direita, que pode ser ocupada por Igor Vinícius, Tchê Tchê ou pelo espanhol Juanfran. Cada um dos três reúnem bons motivos para justificar sua escalação e a comissão técnica precisa fazer uma escolha entre eles.
TABELA>Veja como estão os confrontos da Copa do Brasil >Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
No último sábado, contra o Goiás, Juanfran foi o titular na posição. Jogador de características mais defensivas, o espanhol não teve problemas para se lançar ao ataque, teve um desempenho elogiável e teve sua atuação coroada com uma assistência na vitória do São Paulo. Há a possibilidade de Fernando Diniz mantê-lo entre os titulares.
Outra opção de bastante peso é Igor Vinícius, que vinha sendo o titular ao longo da temporada. O jogador recentemente sofreu uma lesão e deixou o cargo, mas por conta de seu bom preparo físico e de seu entrosamento com os restantes dos atletas é uma possibilidade a ser estudada para a formação do Tricolor no Maracanã.Por fim, o São Paulo pode jogar com o volante Tchê Tchê improvisado na lateral-direita. O jogador, embora tenha deixado claro que prefere atuar pelo meio de campo, foi o titular do Tricolor na goleada sobre o Flamengo, por 4 a 1, há exatos oito dias. Ele, inclusive, marcou o primeiro gol são-paulino naquela tarde e foi um dos melhores em campo.
Como o elenco já trabalhou no CT da Barra Funda na manhã desta segunda, resta apenas a atividade da próxima terça-feira para a definição da equipe que enfrentará o Flamengo. Os três nomes brigam por vaga com plenas condições de defenderem o São Paulo no Maracanã.
O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil acontece quarta, às 21h30. A volta será disputada na semana seguinte, no Morumbi. Importante ressaltar que não há o critério do gol qualificado nesta fase. O classificado fatura R$ 7 milhões como premiação pela vaga às semifinais.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados