Fernando Diniz tem indefinição na lateral do São Paulo; veja opções

O técnico Fernando Diniz tem um problema para resolver antes de enfrentar o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã. Trata-se da lateral-direita, que pode ser ocupada por Igor Vinícius, Tchê Tchê ou pelo espanhol Juanfran. Cada um dos três reúnem bons motivos para justificar sua escalação e a comissão técnica precisa fazer uma escolha entre eles.
No último sábado, contra o Goiás, Juanfran foi o titular na posição. Jogador de características mais defensivas, o espanhol não teve problemas para se lançar ao ataque, teve um desempenho elogiável e teve sua atuação coroada com uma assistência na vitória do São Paulo. Há a possibilidade de Fernando Diniz mantê-lo entre os titulares.
Outra opção de bastante peso é Igor Vinícius, que vinha sendo o titular ao longo da temporada. O jogador recentemente sofreu uma lesão e deixou o cargo, mas por conta de seu bom preparo físico e de seu entrosamento com os restantes dos atletas é uma possibilidade a ser estudada para a formação do Tricolor no Maracanã.Por fim, o São Paulo pode jogar com o volante Tchê Tchê improvisado na lateral-direita. O jogador, embora tenha deixado claro que prefere atuar pelo meio de campo, foi o titular do Tricolor na goleada sobre o Flamengo, por 4 a 1, há exatos oito dias. Ele, inclusive, marcou o primeiro gol são-paulino naquela tarde e foi um dos melhores em campo.
Como o elenco já trabalhou no CT da Barra Funda na manhã desta segunda, resta apenas a atividade da próxima terça-feira para a definição da equipe que enfrentará o Flamengo. Os três nomes brigam por vaga com plenas condições de defenderem o São Paulo no Maracanã.
O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil acontece quarta, às 21h30. A volta será disputada na semana seguinte, no Morumbi. Importante ressaltar que não há o critério do gol qualificado nesta fase. O classificado fatura R$ 7 milhões como premiação pela vaga às semifinais.