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futebol

Fernando Diniz tem aproveitamento melhor em 2020 do que no passado

Técnico do São Paulo vem sendo alvo de protestos da torcida desde a eliminação para o Mirassol, no Paulista; confira números do treinador desde que chegou ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 08:00

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/SPFC
Raí, diretor do São Paulo, manteve o tom e garantiu que o técnico Fernando Diniz continuará à frente da equipe na temporada. A fala do ex-jogador veio depois do empate do time contra o Bahia por 1 a 1, no Morumbi, na última quinta-feira, quando o Tricolor mais uma vez deixou a desejar dentro de campo.
- Garanto (o Diniz), o trabalho continua. Vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total. Foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia e é ele que tem todas as condições de fazer o time voltar àquela condição - disse o dirigente após o jogo contra o Bahia.
No entanto, os números mostram que o treinador está melhor neste ano do que no ano passado. Fernando Diniz chegou ao Tricolor paulista em 27 de setembro de 2019 e, em sua estreia, conseguiu empatar por 0 a 0 com o forte Flamengo, que, mais tarde, venceria o Brasileirão e também a Libertadores. Nos três jogos seguintes, conseguiu importantes resultados: vitória sobre o Fortaleza (2 a 1), empate contra o Bahia (0 a 0) e triunfo sobre o rival Corinthians (1 a 0).No restante da temporada, Diniz somou mais cinco vitórias (Avaí, Atlético-MG, Chapecoense, Vasco e CSA), dois empates (Santos e Ceará) e cinco derrotas (Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio). Com os resultados, o São Paulo ficou na sexta colocação do Campeonato Brasileiro e conquistou uma vaga para a Libertadores deste ano.
Em 2020, no Paulista, foi eliminado nas quartas de final pelo Mirassol, após perder por 3 a 2 em casa, porém, a campanha para se chegar até ali havia sido de seis vitórias (Água Santa, Ferroviária, Oeste, Ponte Preta, Santos e Guarani), três empates (Palmeiras, Grêmio Novorizontino e Corinthians) e quatro derrotas (Santo André, Botafogo-SP, Bragantino e Mirassol). Já no Brasileirão, são três partidas, com uma vitória (Fortaleza), um empate (Bahia) e uma derrota (Vasco), sem esquecer da Libertadores, com uma vitória sobre a LDU, de Quito. Diante de todos os números aqui apresentados, temos um total de 33 jogos de Diniz no comando do São Paulo desde seu início, com 15 vitórias, oito empates e dez derrotas, com um aproveitamento de 53,53%. Para comparações, anteriormente, por exemplo, o treinador comandou duas equipes da Série A: Athletico-PR, quando alcançou apenas 25% de aproveitamento (duas vitórias, três empates e sete derrotas); e Fluminense, com 26,7% (três vitórias, três empates e nove derrotas) - esses números apenas consideram os compromissos do Campeonato Brasileiro.
No ano de 2019, pelo Tricolor, Diniz teve um aproveitamento de 52,08%, enquanto, em 2020, ele soma 58,3%, muito alavancado pelos resultados no Paulistão, ainda que com adversários considerados mais fracos e tendo sido eliminado no mata-mata. Talvez o torcedor não deixe de se manifestar, claro, mas esses números podem ancorar uma expectativa, boa, de se alcançar resultados positivos pela frente. A próxima chance de mostrar isso será neste domingo, às 19h, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

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