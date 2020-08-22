Fernando Diniz tem aproveitamento melhor em 2020 do que no passado

Crédito: Rubens Chiri/SPFC

Raí, diretor do São Paulo, manteve o tom e garantiu que o técnico Fernando Diniz continuará à frente da equipe na temporada. A fala do ex-jogador veio depois do empate do time contra o Bahia por 1 a 1, no Morumbi, na última quinta-feira, quando o Tricolor mais uma vez deixou a desejar dentro de campo.

- Garanto (o Diniz), o trabalho continua. Vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total. Foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia e é ele que tem todas as condições de fazer o time voltar àquela condição - disse o dirigente após o jogo contra o Bahia.

No entanto, os números mostram que o treinador está melhor neste ano do que no ano passado. Fernando Diniz chegou ao Tricolor paulista em 27 de setembro de 2019 e, em sua estreia, conseguiu empatar por 0 a 0 com o forte Flamengo, que, mais tarde, venceria o Brasileirão e também a Libertadores. Nos três jogos seguintes, conseguiu importantes resultados: vitória sobre o Fortaleza (2 a 1), empate contra o Bahia (0 a 0) e triunfo sobre o rival Corinthians (1 a 0).No restante da temporada, Diniz somou mais cinco vitórias (Avaí, Atlético-MG, Chapecoense, Vasco e CSA), dois empates (Santos e Ceará) e cinco derrotas (Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio). Com os resultados, o São Paulo ficou na sexta colocação do Campeonato Brasileiro e conquistou uma vaga para a Libertadores deste ano.

Em 2020, no Paulista, foi eliminado nas quartas de final pelo Mirassol, após perder por 3 a 2 em casa, porém, a campanha para se chegar até ali havia sido de seis vitórias (Água Santa, Ferroviária, Oeste, Ponte Preta, Santos e Guarani), três empates (Palmeiras, Grêmio Novorizontino e Corinthians) e quatro derrotas (Santo André, Botafogo-SP, Bragantino e Mirassol). Já no Brasileirão, são três partidas, com uma vitória (Fortaleza), um empate (Bahia) e uma derrota (Vasco), sem esquecer da Libertadores, com uma vitória sobre a LDU, de Quito. Diante de todos os números aqui apresentados, temos um total de 33 jogos de Diniz no comando do São Paulo desde seu início, com 15 vitórias, oito empates e dez derrotas, com um aproveitamento de 53,53%. Para comparações, anteriormente, por exemplo, o treinador comandou duas equipes da Série A: Athletico-PR, quando alcançou apenas 25% de aproveitamento (duas vitórias, três empates e sete derrotas); e Fluminense, com 26,7% (três vitórias, três empates e nove derrotas) - esses números apenas consideram os compromissos do Campeonato Brasileiro.