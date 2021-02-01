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futebol

Fernando Diniz não resiste à pressão e é demitido pelo São Paulo

Treinador deixa o clube após a derrota contra o Atlético-GO, em Goiânia. Perda da liderança e últimas eliminações pesaram na saída dele, que estava no Tricolor desde 2019...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 16:30

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Fernando Diniz não é mais técnico do São Paulo. Ele deixou o cargo após a derrota por 2 a 1 contra o Atlético-GO, neste domingo (31), em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio de sua demissão aconteceu nesta segunda-feira (1). O preparador físico Wagner Bertelli e os auxiliares Marcio Araujo e Eduardo Zuma também saíram do clube.
> Beccacece, Miguel Ángel Ramírez... Veja 25 técnicos promissores sem clube
Diniz já vinha sendo contestado no cargo pela perda da liderança do Campeonato Brasileiro, onde chegou a liderar por sete pontos pontos de distância. Porém, desde a virada do ano o time não reagiu e começou a amargar maus resultados. Hoje, é o quarta colocado no Brasileirão, com 58 pontos, sete a menos que o líder Internacional.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOForam sete partidas, com quatro derrotas e três empates na sequência que derrubou o treinador, contando com a saída na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio. O São Paulo também foi eliminado nas quartas de final para o Mirassol, na fase de grupos da Libertadores e e na Sul-Americana para o Lanús.
Nos últimos dias, o diretor executivo Raí e o capitão Daniel Alves chegaram a defender o trabalho do treinador. Dani chegou a dizer que era 'espetacular'.
Agora, a diretoria corre atrás de um novo nome para a reabilitação no Campeonato Brasileiro e para o começo da próxima temporada. Ainda não há um nome forte para comandar o Tricolor. Carlos Belmonte e o novo diretor Rui Costa, devem ser os responsáveis pelas negociações.
No cargo desde setembro de 2019, Diniz comandou o São Paulo em 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele estreou no empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, em setembro de 2019.

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