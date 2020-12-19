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futebol

Fernando Diniz lidera média histórica de gols de substitutos no São Paulo

Mudanças promovidas pelo treinador no decorrer de 65 jogos resultaram em 18 gols; Toró foi o último exemplo, na vitória contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 20:30

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 20:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
No último jogo do São Paulo, Toró saiu do banco de reservas e ampliou o placar da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não foi o único a entrar no decorrer de uma partida e balançar as redes pelo clube desde a chegada de Fernando Diniz.
Em levantamento feito pelo site do Tricolor, entre todos os treinadores que comandaram o time em ao menos 50 partidas em toda a história do clube, Diniz é aquele com a melhor média de gols de atletas que colocou em campo como substituto – os três jogos nos quais esteve afastado por suspensão não entraram na conta.> TABELAVeja a classificação geral do Campeonato Brasileiro!
São 65 partidas do técnico, com 18 tentos marcados por jogadores que entraram em campo depois do apito inicial, uma média de 0,28 gol/jogo (um a cada três ou quatro partidas). Ele ultrapassou nomes como Nelsinho Baptista (0,24), Carpegiani (0,23), Levir Culpi (0,19) e Rojas (0,18).
É válido lembrar, porém, que Fernando Diniz está sendo favorecido pelo regulamento atual, de até cinco alterações. No entanto, o desempenho é bom mesmo no critério de gols divididos pelo número de substituições totais (0,08 gol/alteração).Confira a relação de gols surgidos após substituições promovidas por Diniz:05/10/2019 Brasileiro: 2 X 1 Fortaleza-CE - Igor Gomes, 103/02/2020 Paulista: 1 X 1 Novorizontino-SP - Brenner, 114/03/2020 Paulista: 2 X 1 Santos-SP - Pablo, 226/07/2020 Paulista: 3 X 1 Guarani-SP - Paulinho, 120/08/2020 Brasileiro: 1 X 1 Bahia-BA - Luciano, 130/08/2020 Brasileiro: 2 X 1 Corinthians-SP - Brenner, 106/09/2020 Brasileiro: 3 X 1 Fluminense-RJ - Brenner, 122/09/2020 Libertadores: 2 X 4 LDU-EQU - Brenner, 122/09/2020 Libertadores: 2 X 4 LDU-EQU - Tréllez, 110/10/2020 Brasileiro: 2 X 0 Palmeiras-SP - Vitor Bueno, 104/11/2020 Sul-Americana: 4 X 3 Lanús-ARG - Pablo, 114/11/2020 Brasileiro: 3 X 2 Fortaleza-CE - Luciano, 218/11/2020 C. do Brasil: 3 X 0 Flamengo-RJ - Pablo, 103/12/2020 Brasileiro: 3 X 0 Goiás-GO - Hernanes, 109/12/2020 Brasileiro: 4 X 0 Botafogo-RJ - Hernanes, 116/12/2020 Brasileiro: 3 X 0 Atlético-MG - Toró, 1
> Conca no Paulistão? Veja 15 aposentados que ainda estão em forma
O São Paulo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados, à frente de Atlético-MG (46) e Flamengo (45). A equipe também está na semifinal da Copa do Brasil, quando enfrentará o Grêmio a partir desta quarta-feira, às 21h30, na ida.

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