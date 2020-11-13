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Fernando Diniz fala sobre seu trabalho no São Paulo: 'Melhora dos jogadores é um legado'

Técnico do Tricolor ressalta a confiança dada aos atletas mais jovens e a reconstrução do elenco são-paulino sem a necessidade de grandes contratações para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 08:08

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 08:08

Crédito: Van Campos/Ofotográfico
O momento do São Paulo na temporada é de rara felicidade. Em franca ascensão no Campeonato Brasileiro e em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz está em alta com a torcida. Questionado sobre o legado de seu trabalho no Tricolor, o comandante apontou a evolução dos atletas, sobretudo os da base, como o que lhe dá mais satisfação no cargo.
TABELA>Confira a classificação do Brasileirão >Veja como estão os chaveamentos da Copa do Brasil
- Acho que é uma das conquistas que tivemos, o Brenner, mas também o Sara, que era um jogador praticamente desconhecido, o próprio Diego [Costa], a melhora na condição de jogo do Bruno Alves, hoje é muito mais completo, o próprio Luan, todos os jogadores melhoraram. O Brenner fez a diferença mais uma vez, no jogo passado o Igor Gomes acabou decidindo. Tiago Volpi também é um goleiro mais completo. Essa melhora dos jogadores é um legado - afirmou Diniz na última quarta, após vencer o Flamengo no Maracanã.
Como o L! já mostrou em outras oportunidades, a categoria de base do São Paulo tem ganho cada vez mais respaldo com Fernando Diniz no comando. Os nomes citados pelo treinador, além de outros jovens recém-promovidos de Cotia estão ganhando mais confiança, mais minutos em campo, mais experiência e a consequência é o protagonismo de atletas como Brenner, Igor Gomes e Gabriel Sara.
No próximo sábado, às 19h, o São Paulo encara o Fortaleza, no Castelão, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Como está focado na Copa do Brasil e tem um jogo complicado contra o Flamengo no meio da semana, a comissão técnica pode poupar alguns de seus titulares e colocar nomes não tão aproveitados formados na base do Tricolor.

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