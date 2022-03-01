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Fernando Diniz fala sobre demissão no São Paulo: 'Deveria ter ficado'

Em entrevista ao 'Bem, Amigos', ex-técnico do Tricolor admitiu chateação com a sua saída do clube, em 2021, após perder a liderança do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Março de 2022 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 10:00
O técnico Fernando Diniz, demitido do São Paulo no começo de 2021 após perder a liderança do Campeonato Brasileiro onde esteve em vantagem por sete pontos de diferença, falou sobre a sua saída do Tricolor. Em entrevista ao programa 'Bem, Amigos!', do 'SporTV', o treinador revelou que a sua saída do São Paulo foi exatamente no jogo que ele viu que poderia dar a volta por cima.
- O momento que eu senti que o São Paulo podia voltar foi no meu último jogo. Sou muito intuitivo. Aqui acho que dá para colocar as coisas no lugar, mas foi exatamente o jogo em que fui demitido (derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO). Nós estamos errando nisso, nisso, então temos que trabalhar na relação com os jogadores para reconstruir, para fecharmos e seguir. Eu acho que deveria ter ficado - afirmou o treinador. Questionado sobre qual demissão doeu mais em toda a sua carreira, Diniz escolheu a do São Paulo.
- Foi a do São Paulo, obviamente. Foi um trabalho de muita gente, de uma torcida gigante e apaixonada, sem contratar ninguém, enxugando a folha e oportunizando. (…) Eu, talvez, fosse até desnecessário. Eles se entendiam bem. Foi uma pena termos caído tanto, tirou os dois títulos da nossa mão - finalizou.
Diniz está sem clube desde que foi demitido do Santos, na temporada passada.
Crédito: FernandoDinizcomentousobreasuademissãodoSãoPaulo,nocomeçode2021(Foto:Flickr/SãoPaulo

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