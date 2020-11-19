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Fernando Diniz fala sobre a atual fase do São Paulo: 'Estamos caminhando para um grande momento'

Técnico do São Paulo relembrou momentos negativos vividos ainda neste ano para explicar a força da equipe nesta fase da temporada 2020...
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Publicado em 

19 nov 2020 às 07:40

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 07:40

Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc.net
O São Paulo está cada vez mais competitivo sob o comando de Fernando Diniz. Depois de derrotar o Flamengo na Copa do Brasil e se garantir nas semifinais do torneio nacional, o Tricolor ganha força para a sequência da temporada. Questionado se esse é o melhor momento da equipe desde sua contratação, o técnico são-paulino foi categórico e lembrou de episódios negativos do passado para justificar o atual momento do elenco.
TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro>Veja como ficaram as semifinais da Copa do Brasil
- Acho que estamos caminhando para um grande momento. Estamos sempre melhorando as relações. O time soube se unir cada vez mais e tirar o melhor de cada um e não o pior. O normal seria o time se despedaçar. Essa é a rotina do futebol brasileiro e isso vai crescendo, mas no São Paulo aconteceu o contrário. Soubemos criar laços mais fortes quando a pressão veio de fora - afirmou o comandante, elogiando também o trabalho da diretoria nos bastidores ao longo dessa temporada. Depois de sofrer eliminações traumáticas no Paulistão, para o modesto Mirassol, e na Copa Libertadores - quando deu adeus ao torneio continental ainda na fase de grupos, o São Paulo volta a dar demonstrações de sua força. Além de estar nas semis da Copa do Brasil, o Tricolor é o dono do melhor aproveitamento de pontos de todas as equipes da Série A do Brasileirão e briga pelas duas taças.No clube do Morumbi desde setembro de 2019, Fernando Diniz explicou que os momentos ruins vividos pelo elenco ajudaram a fortalecer o grupo de jogadores. O técnico argumentou que a amizade entre todos e a metodologia de trabalho no CT da Barra Funda foram determinantes para a reviravolta dentro da mesma temporada.
- O time hoje responde bem no campo por conta daquilo que soube passar junto, sobretudo nos momentos ruins. O time se gosta mais e está mais forte. Somos sabedores que temos que fazer sempre o nosso melhor. No fundo, no fundo, só a gente sabe o que é trabalhar no São Paulo. Quem está de fora tem uma parte de informação e eu confesso que vocês (imprensa) conhecem só a menor parte. Nós tivemos a inteligência e a sabedoria de focarmos na maior parte - disse o treinador.

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