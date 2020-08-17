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futebol

Fernando Diniz explica decisão em deixar Pato no banco do São Paulo

Jogador ficou no banco de reservas nos dois últimos compromissos do Tricolor na temporada e ainda não entrou em campo em partidas do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 08:00

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Último jogo do Pato pelo São Paulo foi contra o Mirassol, nas quartas de final do Paulistão (Rubens Chiri/saopaulofc.net
Badalada contratação do São Paulo no ano passado, o atacante Alexandre Pato está em baixa. Titular no começo do trabalho de Fernando Diniz, o jogador foi preterido nos dois últimos jogos do Tricolor na temporada e perdeu espaço para os jovens atletas formados na base.
No último domingo, o São Paulo perdia para o Vasco por dois gols de diferença. Precisando buscar o resultado, Fernando Diniz colocou Helinho e Gonzalo Carneiro em campo e deixou Pato no banco. Vale lembrar que o astro são-paulino já havia perdido espaço para Paulinho Bóia, escolhido como substituto de Vitor Bueno - ausente dos dois últimos jogos por conta de um edema no adutor da coxa esquerda. Logo após o revés no Rio de Janeiro, o treinador são-paulino foi questionado sobre a situação de Pato e explicou sua decisão em manter o atacante no banco de reservas, mesmo com dois gols de desvantagem no marcador e pouco tempo no relógio para tentar uma reação.
- Como sempre faço, coloco aqueles que eu acho que o momento do jogo pede. Estávamos com Paulinho aberto, colocamos Helinho, Igor Vinícius e teríamos bolas mais alçadas na área, que era a intenção nossa, e um jogador com a estatura dele [Gonzalo Carneiro] poderia levar mais vantagem para podermos fazer os gols que precisávamos para pelo menos empatar - comentou Fernando Diniz.
A última vez que Pato entrou em campo foi na eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, no dia 29 de julho. Titular naquela partida, o atacante deixou o campo aos 21 minutos do segundo tempo para dar lugar a Helinho. O Tricolor acabou derrotado, por 3 a 2, e deu adeus ao estadual.
Em 2020, o dono da camisa 7 do clube do Morumbi esteve em campo em 13 oportunidades e marcou quatro gols. Ao todo, desde seu retorno ao São Paulo, Pato participou de 35 partidas e balançou as redes adversárias nove vezes.

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