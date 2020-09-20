Fernando Diniz deve escolher equipe titular do São Paulo neste domingo

Crédito: São Paulo de Fernando Diniz está em uma situação incômoda na Copa Libertadores (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O domingo é extrema importância para o planejamento de Fernando Diniz no São Paulo. Isto porque, a comissão técnica deve definir a escalação do Tricolor para o jogo contra a LDU, terça-feira, no Equador, na atividade desta manhã. Pela tarde, a delegação embarca para Quito - onde busca a reabilitação na Copa Libertadores da América.

TABELA> Confira a classificação dos grupos na Copa Libertadores

A principal dúvida no São Paulo é o meio-campista Daniel Alves. O jogador se recupera de uma cirurgia de correção de fratura no antebraço direito e será avaliado na manhã deste domingo para saber se tem condições de viajar para o Equador. A esperança é pouca no Tricolor, já que o atleta ainda não teve tempo suficiente para se recuperar.

Possivelmente sem um de seus principais jogadores e pressionado por conta da situação incômoda no Grupo D da Libertadores, Diniz vai em busca de um melhor rendimento em relação ao apresentado contra o River Plate, semana passada, no Morumbi. Vale lembrar que o Tricolor ficou no empate, em 2 a 2, e caiu para a terceira posição na chave.No treino deste domingo, Diniz fará testes na equipe já projetando o duelo contra a LDU e definirá o time titular do Tricolor. De tarde, a delegação são-paulina embarca para o Equador. Por lá, na segunda, a equipe ainda faz mais um treino antes do jogo contra o time da casa, mas apenas para acertar os últimos detalhes para o compromisso internacional.