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futebol

Fernando Diniz deve escolher equipe titular do São Paulo neste domingo

Tricolor faz o último treino no Brasil antes de viajar para o Equador, onde enfrenta a LDU pela Copa Libertadores; formação titular deve ser definida nesta manhã...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 08:00
Crédito: São Paulo de Fernando Diniz está em uma situação incômoda na Copa Libertadores (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O domingo é extrema importância para o planejamento de Fernando Diniz no São Paulo. Isto porque, a comissão técnica deve definir a escalação do Tricolor para o jogo contra a LDU, terça-feira, no Equador, na atividade desta manhã. Pela tarde, a delegação embarca para Quito - onde busca a reabilitação na Copa Libertadores da América.
TABELA> Confira a classificação dos grupos na Copa Libertadores
A principal dúvida no São Paulo é o meio-campista Daniel Alves. O jogador se recupera de uma cirurgia de correção de fratura no antebraço direito e será avaliado na manhã deste domingo para saber se tem condições de viajar para o Equador. A esperança é pouca no Tricolor, já que o atleta ainda não teve tempo suficiente para se recuperar.
Possivelmente sem um de seus principais jogadores e pressionado por conta da situação incômoda no Grupo D da Libertadores, Diniz vai em busca de um melhor rendimento em relação ao apresentado contra o River Plate, semana passada, no Morumbi. Vale lembrar que o Tricolor ficou no empate, em 2 a 2, e caiu para a terceira posição na chave.No treino deste domingo, Diniz fará testes na equipe já projetando o duelo contra a LDU e definirá o time titular do Tricolor. De tarde, a delegação são-paulina embarca para o Equador. Por lá, na segunda, a equipe ainda faz mais um treino antes do jogo contra o time da casa, mas apenas para acertar os últimos detalhes para o compromisso internacional.
Com apenas quatro pontos ganhos, o São Paulo é o terceiro colocado em seu grupo na Copa Libertadores e o jogo contra a LDU é de vital importância para as intenções do clube na competição. Na sequência do torneio, o Tricolor visita o River Plate, em Buenos Aires, e encerra sua participação na primeira fase contra o Binacional, no Morumbi.

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