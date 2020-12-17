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futebol

Fernando Diniz analisa vitória e explica escolha por Tchê Tchê

Técnico do São Paulo elogiou a atuação da equipe, disse que triunfo ficará marcado e comentou sobre atuação do camisa oito, que foi decisivo na vitória sobre o Atlético-MG...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 01:10

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 01:10

O técnico Fernando Diniz elogiou a atuação da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no Morumbi, que colocou o São Paulo em vantagem ainda maior na ponta do Campeonato Brasileiro. Para o técnico, esses triunfos podem marcar a campanha do Tricolor na competição.
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- Um grande jogo com um grande rival. Pelo tamanho do São Paulo e do Atlético-MG, e como os times estão na tabela, claro que tem um quê especial, envolve uma adrenalina maior. São jogos assim que de fato marcam, mas sobretudo valem três pontos. O próximo jogo vale os mesmos três pontos. Tem algo especial porque o treinador é muito bom, o time é muito qualificado e é o vice-líder do campeonato – afirmou, em entrevista coletiva.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃODiniz também comentou sobre a escolha de escalar Tchê Tchê entre os titulares, ganhando assim mais um homem no meio-campo.

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