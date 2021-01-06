Fernandinho marca, Manchester City vence o Manchester United e está na final da Copa da Liga Inglesa

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Em busca do tetra. O Manchester City venceu o dérbi da cidade de Manchester e está classificado para a final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os comandados de Pep Guardiola venceram o Manchester United e garantiram a vaga na decisão da competição. Com gols de Stones e Fernandinho, o City, atrás do quarto título consecutivo, venceu por 2 a 0.

+ Veja a tabela da Premier LeagueGOLS ANULADOSO primeiro tempo foi de bolas nas redes, mas todas anuladas por impedimento. No primeiro lance do jogo, Rashford recebeu em profundidade, bateu forte para defesa de Steffen e Stones fez contra. O camisa 10 do United, porém, estava em posição irregular na origem. Pouco depois, Gündogan recebeu dentro da área e desviou para o fundo das redes, mas estava impedido. Aos 25, foi a vez de Foden partir em velocidade, tocar por baixo das pernas de De Gea, mas ver o assistente levantar a bandeira.

POUCAS CHANCESAs duas equipes não criaram tanto com exceção dos gols anulados e pouco assustaram. Quando chegaram ao gol, porém, levaram bastante perigo. Bruno Fernandes acertou lindo chute da entrada da área e Steffen voou para fazer bela defesa. Pelo lado do City, De Bruyne acertou a trave de De Gea em chute forte de fora da área.

DANDO UMA DE ATACANTELogo no início do segundo tempo, o Manchester City abriu o placar com o zagueiro Stones. Aos quatro minutos, Foden cobrou falta pelo lado esquerdo, a bola passou por todo mundo e o camisa 5 desviou com a coxa na segunda trave para vencer o espanhol De Gea.

BRILHO BRASILEIROJá na parte final, o Manchester City fechou o caixão com o brasileiro Fernandinho. De Bruyne bateu escanteio pela direita, Martial desviou e Wan-Bissaka cortou. A bola sobrou na entrada da área e o volante do City bateu de primeira para fazer um bonito gol.

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