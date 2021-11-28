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futebol

Fernandinho marca, City vence West Ham e encosta no líder Chelsea

Gundogan e Fernandinho marcaram os gols da vitória dos Citizens. Lanzini descontou nos acréscimos da etapa final...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 13:27
O Manchester City deu mais um passo na caça ao Chelsea, líder do Campeonato Inglês. No Etihad Stadium, os Citizens venceram o West Ham por 2 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 13ª rodada da competição. Gundogan e Fernandinho marcaram os gols da vitória, enquanto Lanzini descontou nos acréscimos para os visitantes. FRIEZA PARA ABRIR O PLACAR
O primeiro tempo foi marcado pela forte tempestade de neve que tomou conta do campo do Etihad Stadium. O Manchester City tinha o controle da bola e se aproveitou das condições ruins de jogo para sair na frente do placar, com o meia Gundogan, aos 32 minutos. BRASILEIROS DECIDEM
Na etapa final, o Manchester City encontrou dificuldades para definir a partida e chegou a levar alguns sustos do West Ham. Mas foi dos pés dos brasileiros que nasceu o gol decisivo. Gabriel Jesus fez jogada individual pela esquerda e encontrou Fernandinho, que entrou nos minutos finais para reforçar a defesa, para resolver também na frente. REAÇÃO TARDIA
No último minuto de jogo, o West Ham chegou a balançar as redes com um belo gol do meia argentino Lanzini, ex-Fluminense. Mas já era tarde demais para uma reação. SITUAÇÃO NO CAMPEONATO
Com a vitória, o Manchester City chegou aos 29 pontos e igualou a pontuação do líder Chelsea, que enfrenta o Manchester United, ainda neste domingo. Os Citizens voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 1, às 17h15, contra o Aston Villa, fora de casa. Já o West Ham, segue em quarto lugar com 23 pontos e recebe o Brighton, no mesmo dia, às 16h30.
Crédito: ManchesterCityvenceuoWestHameencostounolíderChelsea(Foto:OLISCARFF/AFP

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