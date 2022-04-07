Fernandinho faz autocrítica e projeta estreia na Série B: 'Ser ofensivo'

Campeão catarinense com o Brusque, o atacante Fernandinho já virou a chave e projetou o início do Campeonato Brasileiro Série B. O adversário da estreia é o Guarani, nesta sexta-feira, às 19h, no Augusto Bauer.

O atleta do time catarinense destacou a boa semana de treinamentos após a comemoração do título estadual conquistado em cima do Camboriú-SC.

"Estamos focados a dar nosso melhor sempre. Queremos fazer uma boa Série B, então, precisamos começar a caminhada vencendo. Comemoramos o título, mas tivemos uma semana boa de treinamentos", disse Fernandinho.

Em 15 jogos na temporada, Fernandinho já marcou cinco gols. Ciente de alguns pontos a melhorar, o jogador do Brusque destacou a vontade em fazer um bom campeonato."Espero seguir ajudando meus companheiros. Quero melhorar em alguns fundamentos, mas nunca vai faltar empenho. Espero continuar em uma crescente e fazer uma ótima Série B", afirmou.

Fernandinho também avaliou o Guarani, mas ressaltou a ideia em seguir com a equipe ofensiva dentro de seus domínios.

O Bugre teve um bom desempenho no Paulistão e chegou até as quartas de final, quando foi eliminado nos pênaltis para o Corinthians.

"É uma equipe forte, mas queremos jogar pra frente, queremos seguir ofensivos diante de nosso torcedor. É essencial ter bom desempenho e ser efetivo no ataque", finalizou.