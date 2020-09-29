Fernandinho, ex-Flamengo, é convocado pela seleção chinesa

Fernandinho, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Guangzhou Evergrande, foi convocado pela primeira vez na carreira para defender a seleção chinesa após passar pelo processo de naturalização. O atleta está desde 2015 no país asiático e se junta a outros dois brasileiros que defendem a equipe nacional: Elkeson e Aloísio Boi Bandido.
- Estou muito orgulhoso no dia de hoje por ter sido convocado pela primeira vez para defender a seleção chinesa de futebol. Fazer parte dessa nação e poder representá-los dentro de campo é uma alegria gigante, difícil até de descrever com palavras. Vou dar o meu melhor para honrar e aproveitar essa oportunidade.
Em sua primeira temporada com o Guangzhou Evergrande, Fernandinho tem conseguido muito sucesso. Apesar das poucas partidas da equipe na temporada por conta da pandemia da Covid-19, o brasileiro participou de nove confrontos e já foi responsável por marcar três gols e anotar quatro assistências.