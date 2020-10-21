  • Fernandinho e Talisca marcam duas vezes e Guangzhou se classifica para semifinal da Liga Chinesa
futebol

Fernandinho e Talisca marcam duas vezes e Guangzhou se classifica para semifinal da Liga Chinesa

Recém-convocado para seleção da China, ex-flamenguista brilha ao lado de brasileiros na goleada sobre Hebei Fortune por 5 a 0 nesta quarta-feira
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 11:45

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:45

Crédito: Brasileiros conseguem boa atuação e se destacam na vitória do Guangzhou (Divulgação/Guangzhou
Recém-naturalizado e convocado para a Seleção Chinesa, o atacante Fernandinho marcou dois gols, deu uma assistência e brilhou ao lado de seus "compatriotas" Talisca e Paulinho, na goleada do Guangzhou Evergrande sobre o Hebei Fortune por 5 a 0, resultado que garantiu o clube na semifinal do playoff que decide o título do Campeonato Chinês. Os outros gols dos mandantes, que também haviam vencido o jogo de ida por 3 a 1, foram marcados por Talisca (2), e Paulinho.
- Entramos em campo focados em seguir na briga pelo título e graças a Deus conseguimos alcançar o nosso objetivo. O grupo todo está de parabéns e agora vamos com tudo para as semifinais. Serão batalhas difíceis, mas faremos de tudo para renovar o título. Estou muito feliz pelos gols, pela classificação e por tudo que está acontecendo na minha carreira atuando na China. Acabei de retornar de uma experiência única defendendo a seleção do país e tenho vivido momentos de muita alegria, que espero que se multipliquem nessa reta final de competição - disse Fernandinho.
Cria das categorias de base do Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2013, Fernandinho chegou ao futebol chinês em 2015 para defender o Chongqing Dangdai. Depois de passar pelo Hebei Fortune ele chegou ao Guangzhou na atual temporada, e já contribuiu com 5 gols e 5 assistências em 12 jogos disputados.

