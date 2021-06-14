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futebol

Fernandinho e Manchester City se aproximam de acordo por renovação

Meio-campista irá para sua nona temporada com a camisa do clube inglês. Volante tornou-se o primeiro brasileiro a erguer a taça da Premier League como capitão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 15:35

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:35

Crédito: UEFA / AFP
Capitão do Manchester City, e homem de confiança do técnico Pep Guardiola, o meio-campista Fernandinho deve continuar no clube inglês para a próxima temporada. Com contrato até o fim de junho, o camisa 25 está perto de acertar sua renovação com o atual campeão da Premier League.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com informações do "ge", o Manchester City procurou o brasileiro para tratar sobre o tema antes da final da Champions League, mas o jogador, focado na decisão, pediu para esperar. Algumas semanas após o vice-campeonato, as negociações avançaram para um vínculo de um ano.
Caso o acordo seja realmente firmado, Fernandinho irá para sua nona temporada com o Manchester City, a segunda como capitão do clube. Em 2020/21, o volante fez história ao ser o primeiro brasileiro a erguer a taça de campeão da Premier League.
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