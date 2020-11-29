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Fernandinho deixará Manchester City ao final da temporada, diz jornal; destino pode ser Brasil ou EUA

Jogador tem contrato com o clube inglês somente até o final da temporada e poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro. Atleta foi revelado no Athletico Paranaense...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 19:32
Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Com contrato com o Manchester City até o final da temporada, o volante Fernandinho deixará o clube inglês ao final do vínculo, segundo informa o jornal "The Sun". Ainda de acordo com o periódico, o jogador é alvo de clubes brasileiros e também de equipes dos Estados Unidos.placeholderDesde 2013 na equipe inglesa, o jogador poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro com qualquer clube e está decidido a deixar o clube, que deverá passar por uma reformulação com o técnico Pep Guardiola. Aos 35 anos, o atleta, segundo o jornal, não espera que o City renove seu contrato.
Ídolo do Manchester City e capitão da equipe, o atleta tinha contrato justamente até o fim da última temporada, mas renovou em janeiro até junho de 2021.

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