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futebol

Fernandinho avalia título inglês do Manchester City: 'É a liga mais difícil do mundo'

Capitão brasileiro da equipe dos Citzens falou e celebrou o quinto título de seu clube na história da Premier League...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:02
Crédito: AFP
Nesta terça-feira, o Manchester City conquistou o seu quinto título de Premier League após derrota do Manchester United para o Leicester City por 2 a 1. Em entrevista ao site oficial do Citzens, Fernandinho, brasileiro capitão do time, comemorou a conquista.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito orgulhoso e feliz pelo o que nós conquistamos. A Premier League é a liga mais difícil do mundo, cada jogo é duríssimo. Ganhá-la de novo significa o mundo para mim e o resto do time - disse o capitão do Manchester City.
O jogador brasileiro ainda comemorou o desempenho da equipe e o fato de ser capitão do time inglês.
- Ser o capitão desse time é uma honra e um privilégio porque os jogadores deram o seu máximo ao longo da temporada, nos treinos e nos jogos. O trabalho de equipe foi impressionante - falou Fernandinho.
O Manchester City enfrenta o Newcastle às 16h (de Brasília) de sexta-feira.

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