Fernandinho avalia título inglês do Manchester City: 'É a liga mais difícil do mundo'

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Nesta terça-feira, o Manchester City conquistou o seu quinto título de Premier League após derrota do Manchester United para o Leicester City por 2 a 1. Em entrevista ao site oficial do Citzens, Fernandinho, brasileiro capitão do time, comemorou a conquista.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito orgulhoso e feliz pelo o que nós conquistamos. A Premier League é a liga mais difícil do mundo, cada jogo é duríssimo. Ganhá-la de novo significa o mundo para mim e o resto do time - disse o capitão do Manchester City.

O jogador brasileiro ainda comemorou o desempenho da equipe e o fato de ser capitão do time inglês.

- Ser o capitão desse time é uma honra e um privilégio porque os jogadores deram o seu máximo ao longo da temporada, nos treinos e nos jogos. O trabalho de equipe foi impressionante - falou Fernandinho.