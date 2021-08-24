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Fernanda Tipa, ex-São José, assina com time europeu para esta temporada: 'Alegria imensa'

Atacante brasileira Fernanda Tipa, ex-São José, foi um dos grandes destaques da equipe do Vale do Paraíba
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LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 20:40

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 20:40

Crédito: Divulgação / Famalicão
Na manhã desta segunda-feira (23), a atleta Fernanda Tipa foi anunciada pelo Famalicão como o mais novo reforço da temporada. A ex-São José foi um dos maiores destaques que o time do Vale do Paraíba teve. Tipa comentou sobre a chegada no novo clube.
Veja a tabela do Português- É uma alegria imensa estar aqui !Muito feliz com meu novo time! É uma oportunidade única na minha carreira e farei de tudo para valer a pena. Agradeço desde já ao clube por acreditarem em mim e no meu trabalho. Vamos com tudo! Mal posso esperar para jogar - disse.
A atacante brasileira fez história com a camisa do São José. Foram 123 jogos e 57 gols. Ela ajudou o time a conquistar os títulos dos Jogos Regionais (2018 e 2019) e Jogos Abertos do Interior (2018), além da medalha de bronze na Copa Paulista (2019).
- Serei eternamente grata pelo São José. Se estou onde estou, eles também fazem parte disso. Guardo cada um que passou pela minha vida durante esses anos no clube e estarei sempre torcendo para o sucesso do time - declarou a atleta.

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