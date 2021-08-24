Fernanda Tipa, ex-São José, assina com time europeu para esta temporada: 'Alegria imensa'

Crédito: Divulgação / Famalicão

Na manhã desta segunda-feira (23), a atleta Fernanda Tipa foi anunciada pelo Famalicão como o mais novo reforço da temporada. A ex-São José foi um dos maiores destaques que o time do Vale do Paraíba teve. Tipa comentou sobre a chegada no novo clube.

Veja a tabela do Português- É uma alegria imensa estar aqui !Muito feliz com meu novo time! É uma oportunidade única na minha carreira e farei de tudo para valer a pena. Agradeço desde já ao clube por acreditarem em mim e no meu trabalho. Vamos com tudo! Mal posso esperar para jogar - disse.

A atacante brasileira fez história com a camisa do São José. Foram 123 jogos e 57 gols. Ela ajudou o time a conquistar os títulos dos Jogos Regionais (2018 e 2019) e Jogos Abertos do Interior (2018), além da medalha de bronze na Copa Paulista (2019).