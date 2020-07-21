AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ferj divulga a seleção do Campeonato Carioca com 12 jogadores e 2 técnicos

Mesmo com o empate em algumas categorias, entidade decide manter todos os nomes dos premiados. Gabigol, artilheiro com oito gols, também foi eleito o craque da competição...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 23:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 23:29
Crédito: Divulgação / Agência FERJ
Nesta segunda, a Ferj divulgou a seleção do Campeonato Carioca, que foi encerrado na última quarta com a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0. O destaque desta seleção ficou por conta da presença de 12 jogadores e dois treinadores. Mesmo com o empate em algumas categorias, a entidade decidiu manter todos os nomes dos premiados.
Com um esquema ofensivo (4-3-3), houve empate na lateral esquerda. Sendo assim, Filipe Luís dividiu o prêmio com Jean Victor, destaque do Boavista, finalista da Taça Guanabara. Já no comando da equipe, Jorge Jesus e Odair Hellmann levaram quatro votos e foram os profissionais escolhidos. Por fim, o atacante Gabigol, que foi o artilheiro com oito gols marcados, ao lado de João Carlos, do Volta Redonda, foi eleito o craque da competição. Além de ter sido o jogador que mais estufou as redes, o atleta deu quatro assistências para gol. Do elenco campeão, além de Gabigol e Filipe Luís, Rodrigo Caio, Rafinha, Gerson, Everton Ribeiro e Bruno Henrique também foram escolhidos.
Confira a seleção do Campeonato Carioca 2020
Douglas (Volta Redonda) 4 votos
Rafinha (Flamengo) 6 votosRodrigo Caio (Flamengo) 10 votosMarcelo Benevenuto (Botafogo) 4 votosJean Victor (Boavista) e Filipe Luís (Flamengo) 4 votos
Gérson (Flamengo) 10 votosNenê (Fluminense) 6 votosEverton Ribeiro (Flamengo) 6 votos
Gabriel (Flamengo) 10 votosJoão Carlos (Volta Redonda) 6 votosBruno Henrique (Flamengo) 6 votos
Craque: Gabriel (Flamengo ) 4 votos
Técnico: Odair Hellmann (Fluminense) e Jorge Jesus (Flamengo) 4 votos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quatro adolescentes confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)
Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus
Imagem de destaque
Força muscular: entenda a importância dela para a saúde dos idosos
Imagem de destaque
6 benefícios do mel para a saúde e como consumi-lo com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados